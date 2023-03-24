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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.03.2023
Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых.Продуктивный агросезон - залог продовольственной безопасности."Ближе некуда": что сегодня объединяет Беларусь и Приморье. Огни французских протестов - что происходит в Пятой республике.О том, как Париж нарушает права человека, разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".Годовщина бомбардировок Югославии.Услышат ли агрессоры громкий призыв к диалогу, разберемся в "Площадке".О реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" и о создателях музея - в "Вопросе номер один".Выставка "Беларусь интеллектуальная" открылась в Бресте.Как нам не упустить новые технологические тренды и заработать на глобальном рынке микрочипов - в "Простой экономике".В Минской области реализуют более 40 новых инвестиционных проектов.Неравнодушных и патриотичных ребят из Бреста и Каменецкого района сегодня встречал Дворец Независимости."Учись. Сберегай. Зарабатывай"! Масштабный интеллектуальный турнир сегодня состоялся в столичном Дворце детей и молодежи.Первый национальный канал Белорусского радио на Международной книжной выставке.В Большом театре Беларуси сегодня дают большую премьеру - балет-легенда "Дон Кихот".Очаровательные и грациозные участницы конкурса "Мисс Минск - 2023" продемонстрировали свои образы.
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