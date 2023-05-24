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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.05.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.05.2023

Москва встречает лидеров ЕАЭС; Снопков: потери на западных рынках компенсированы поставками в дружественные страны; медицинское обслуживание населения в регионах Беларуси подверглось настоящей ревизии; Сергеенко: Необходимо заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессах; Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по Украине; Варшава готовится к вооруженному перевороту в Беларуси; какой сценарий уготован Украине Западом? Украина возбудила уголовное дело по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в оздоровительных лагерях Беларуси; новый проект Агентства теленовостей "Тренды"; белорусских туристов спасли на Эльбрусе; делегация правительства Беларуси с рабочим визитом в Карелии; агротехническая выставка России "Золотая нива" проходит в Краснодарском крае.

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