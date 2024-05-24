3.64 BYN
Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 24.05.2024
Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями по самым актуальным темам
На каких принципах строятся отношения Беларуси и России? - смотрите в "Клубе редакторов"
Как проходит Совет глав правительств СНГ
Афиша финального матча Кубка Беларуси по футболу
К чему приводит мобилизация "до последнего украинца"
Орбан: НАТО готовится к войне с Россией
В Беларуси продолжаются проверки боеготовности
Что вытворяют наши западные соседки, какой важный месседж отправил миру Лукашенко?
Игорь Сергеенко провел сегодня в Поставах прием граждан
Как проходит подготовка к XI Форуму регионов Беларуси и России
В Бресте почти для 3 тыс. лучших выпускников страны прозвенел прощальный школьный звонок
Какие перспективы открываются перед студотрядовцами
Диалог с первой женщиной-космонавтом в истории нашей независимости состоялся в БГЭУ
