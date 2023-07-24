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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.07.2023
Лидеры Беларуси и России сверяют часы по ключевым вопросам экономики и безопасности.
Заявления президентов комментируют эксперты в студии "Панорамы".
Рубеж в первый миллион тонн зерна перешагнули белорусские аграрии. В Барановичском и Клецком районах чествовали первых тысячников. Репортаж о людях труда.
Противостояние на Курской дуге назовут битвой, сломавшей хребет фашистам. Спирали истории - в проекте "Диспозиция".
Французская полиция взбунтовалась против режима Макрона и массово пошла на больничный во главе со своим руководством.
Продолжается реконструкция автодороги М-3 - одного из самых востребованных направлений передвижения по Беларуси. Наш репортаж масштабной стройки.
Здоровье в каждый регион. Гомельские медики совершенствуют единую систему оказания помощи кардиобольным
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