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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.07.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.07.2023

Лидеры Беларуси и России сверяют часы по ключевым вопросам экономики и безопасности.

Заявления президентов комментируют эксперты в студии "Панорамы".

Рубеж в первый миллион тонн зерна перешагнули белорусские аграрии. В Барановичском и Клецком районах чествовали первых тысячников. Репортаж о людях труда.

Противостояние на Курской дуге назовут битвой, сломавшей хребет фашистам. Спирали истории - в проекте "Диспозиция".

Французская полиция взбунтовалась против режима Макрона и массово пошла на больничный во главе со своим руководством.

Продолжается реконструкция автодороги М-3 - одного из самых востребованных направлений передвижения по Беларуси. Наш репортаж масштабной стройки.

Здоровье в каждый регион. Гомельские медики совершенствуют единую систему оказания помощи кардиобольным

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