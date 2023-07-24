Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.07.2023

Лидеры Беларуси и России сверяют часы по ключевым вопросам экономики и безопасности.

Заявления президентов комментируют эксперты в студии "Панорамы".

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Французская полиция взбунтовалась против режима Макрона и массово пошла на больничный во главе со своим руководством.

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