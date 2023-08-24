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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.08.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.08.2023

Лес как достояние нации. Задача от Президента - сохранить и приумножить лесное хозяйство: акценты на экспорте, переработке и доступности древесины для белорусов.

Продолжаем следить за расследованием обстоятельств крушения самолета в Тверской области. Соболезнования близким погибших выразил президент России. По его словам, первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер".

Мечта или сознательный выбор французского инженера работать и жить именно в Беларуси. Проект Агентства теленовостей "Трудовая миграция: из Франции - в Беларусь" в вечернем эфире.

Уборочная кампания вышла на финиш. Сейчас задача перед аграриями - заготовить качественные корма для животных, ведь от этого зависит успех в животноводстве. На севере страны стартовал третий укос. На подходе кукуруза. О стратегических задачах для АПК.

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