Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.08.2023

Лес как достояние нации. Задача от Президента - сохранить и приумножить лесное хозяйство: акценты на экспорте, переработке и доступности древесины для белорусов.



Продолжаем следить за расследованием обстоятельств крушения самолета в Тверской области. Соболезнования близким погибших выразил президент России. По его словам, первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании "Вагнер".



Мечта или сознательный выбор французского инженера работать и жить именно в Беларуси. Проект Агентства теленовостей "Трудовая миграция: из Франции - в Беларусь" в вечернем эфире.