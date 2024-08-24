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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 24.08.2024
На неделе состоялся официальный визит премьера Госсовета Китая в Беларусь - комментарий эксперта.Новые подробности прошедших переговоров Лукашенко с Китаем, Пакистаном и Святым престолом - в рубрике "Время Первого".Кто заинтересовался белорусским опытом и в чем заключается главный приоритет БелАЭС.Украина отмечает День независимости. С праздником украинский народ поздравил Александр Лукашенко.Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ.Европейские военные в Украине.В Молдове прошел марш в честь 80-летия со дня освобождения страны от фашистских захватчиков.Нападение на фестивале в Золингене - не исключены террористические мотивы
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