ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 24.08.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 24.08.2024

На неделе состоялся официальный визит премьера Госсовета Китая в Беларусь - комментарий эксперта.Новые подробности прошедших переговоров Лукашенко с Китаем, Пакистаном и Святым престолом - в рубрике "Время Первого".Кто заинтересовался белорусским опытом и в чем заключается главный приоритет БелАЭС.Украина отмечает День независимости. С праздником украинский народ поздравил Александр Лукашенко.Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ.Европейские военные в Украине.В Молдове прошел марш в честь 80-летия со дня освобождения страны от фашистских захватчиков.Нападение на фестивале в Золингене - не исключены террористические мотивы

Как США готовятся окунуть мир в пучину конфликтов и что в отчете корпорации RAND для Пентагона - в "Понятной политике"

Гродненская механизированная бригада форсировала Неман

Военнослужащие особого подразделения устроили плац-концерт для родителей и гостей

Состояние экономики, доходы людей, средняя зарплата и цены - смотрите в интервью "Панорамы"

Солигорскому району - 100 лет

Белорусы выиграли четыре медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде

"Беларусьфильм" готовит к выпуску первый полнометражный анимационный 3D-фильм-фэнтези "Песня Сирин"

Кликайтепо

ссылке

и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все