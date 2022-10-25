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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.10.2022

Финансовыеи банковскиевопросыобсудили у Главы государства,Александр Дугин в эксклюзивном интервью Белтелерадиокомпании, законопроект о Всебелорусском народном собрании вынесен на общественное обсуждение, Украине обещают"План Маршалла", огласили приговор бывшему пресс-секретарю компании А1, "Беларусьфильм" фильм"Лист ожидания" о судьбах врачей-кардиологов.

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