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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.11.2022
Латвия разрушила мост дружбы,вЭстонии планируется снести 244 советских памятника, международный форум "Единой памяти верны" очертил приоритеты стран Содружества на духовном и культурном фронтах, эстафету акции "Символ единства" подхватила Минская область - "Патриоты Беларуси" в Воложине, очередной пакет военной помощи Украине от США, Марин Ле Пен призывает Париж остановить поставки вооружений Киеву, смерть иностранца на границе с Польшей, за 8 лет погибли 50 тыс. мигрантов, Беларусь готова заместить всю линейку техники выпавшего импорта в российских регионах,вБеларуси реализуют пилотный проект по производству альтернативного RDF-топлива из коммунальных отходов, "Фактор.by" посмотрел уже почти каждый пятый белорус, работникам Дворца Республики вручили заслуженные награды по случаю 25-летия учреждения.
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