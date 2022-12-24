Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 24.12.2022

Александр Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов. Как Беларусь и Россия "ломают" геополитику, говорили сегодня эксперты "Клуба редакторов". Головченко: По итогам года экспорт белорусской продукции на российский рынок должен составить 22-23 млрд долларов. Подробности в проекте "Вопрос номер один". У Беларуси два золота в биатлоне на третьем этапе Кубка Содружества. Белорусская гуманитарная миссия вернулась в Минск. В Париже курды протестуют против расизма и ксенофобии. Телеведущий Fox News поведал зрителям, что было с теми, кто посмел не аплодировать Зеленскому. Католики Беларуси в ожидании Рождества Христова. "В открытом доступе": как готовились к Новому году в 1950-х.