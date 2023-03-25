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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.03.2023
Патриотический марафон "Поезд памяти" объединил молодежь Беларуси. Интервью с политологом Вадимом Елфимовым. Путин заявил о возможном размещении на территории Беларуси ядерного оружия. Как в этих условиях строится защита белорусской армии - в проекте "Диспозиция". Президент Сербии призвал НАТО ответить за бомбардировки Югославии. Польша обвинила Германию в проблемах Украины и энергокризисе. Взаимовыгодное сотрудничество Беларуси и Самарской области. Посевная кампания в Беларуси уже стартовала.
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