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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 25.05.2024
Переговоры Путина и Лукашенко в Минске: итоги.Политическая неделя Президента под другим углом - в рубрике "Время Первого". Кубок Беларуси по футболу "Ислочь" и "Неман".НАТО может применить пятую статью устава организации в ответ на кибератаки, Сикорский грозит третьей мировой.Зеленский, говоря о легитимности, вспомнил русский. Welt: Украине не избежать серьезных территориальных потерь. Украинцы сопротивляются отправке на фронт. Бесчеловечные репрессии, убийства и нарушения без границ - дело рук демократии Вашингтона - "Понятная политика". Bloomberg: В Британии острейший за 70 лет кризис. Каждый 7-й ребенок в США живет в нищете
Как санкции "воскресили давно позабытую высокую инфляцию" на Западе - в "Простой экономике"
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Сергей Сыранков избран первым секретарем ЦК Компартии Беларуси
Как проходит наведение порядка на земле, вовлечение в хозяйственный оборот пустующих домов, развитие региональной медицины и работа депутатского корпуса с населением в районах
"Контроль качества" на кондитерской фабрике "Слодыч" - как работает одна из ведущих кондитерских в стране
Дрозды, Цнянка и Минское море готовы принимать посетителей со свежим песком, очищенным дном акваторий и безопасными локациями для купания
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