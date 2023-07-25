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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.07.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.07.2023

Итоги переговоров президентов Союзного государства комментируют эксперты; Первых тысячников на уборочной определила Могилевская область; Россия готова заместить украинское зерно; Минувшей ночью в Израиле резко обострилась внутриполитическая ситуация; В Дании вновь сожжен Коран; Пока Швеция жжет священные писания и мосты, теория "демократического мира" трещит по швам; Как проходит подготовка резервистов, какие сценарии они отрабатывают;Первые военнослужащие, имеющие более 25 лет выслуги, бесплатно получили в собственность арендное жилье.

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