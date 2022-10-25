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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.10.2022

В Беларуси разработают концепцию национальной кибербезопасности, правительство сегодня одобрило прогнозные показатели на 2023, белорусское гражданство получили 355 человек из 26 стран,Польша ужесточает закон для украинских беженцев,VIII Белорусский космический конгресс,белорусский Большой театр с гастролями в российском Большом.

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