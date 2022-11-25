Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 25.11.2022

Совещание Президента по развитию АПК Гомельской области,НАТО расширила производство боеприпасов советских образцов,США ведет себя по отношению к Европе как мародер,Посетителей польских консульств в Украине опрашивают об идее польского протектората, Молдова рискует остаться без дров, стартовала акция в поддержку белорусских паралимпийцев, участники патриотической акции "Символ единства" проехали по Логойскому району,во Дворце Республики прошел концерт, посвященный его 25-летию и 20-летию Президентского оркестра.