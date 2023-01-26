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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.01.2023

От поставок дорожной техники до разработки электроники для космических аппаратов - Беларусь и Новосибирская область открывают новые направления сотрудничества в машиностроении, науке и торговле. Без упрощенной системы, но с единым налогом. Новшества этого года для индивидуальных предпринимателей. Как и почему изменились условия работы, разъяснил профильный замминистра. Коллективный Запад обещает Киеву танки. Россия поставки вооружения и военной техники расценивает как прямое вовлечение в конфликт. Олимпийский совет Азии предложил Беларуси и России участие в Азиатских играх.

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