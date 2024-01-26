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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.01.2024
Итоги церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. О чем говорили Президент и научное общество в Малом зале Дворца Независимости.
О противостоянии внешним угрозам и приоритетах интеграции Беларуси и России смотрите в проекте "Вопрос номер один".
С 1 февраля все виды трудовых пенсий повышаются на 10 %.
Кто победит в 3-м сезоне самого рейтингового музыкально проекта Беларуси, смотрите финал "Фактор.by".
США находится на грани гражданской войны. Крестьянский бунт во Франции - фермеры выступают против политиков. Украинские военные требуют тотальной мобилизации. О судьбе Украины в разрезе последних трагических событий смотрите в "Клубе редакторов".
Работа комиссии по возвращению беглых белорусов продлена на год.
Центризбирком опубликовал цифры по формированию участковых избирательных комиссий.
Более 190 проектов по программе "Один район - один проект" на 8 млрд рублей стартовали в регионах Беларуси.
Мемориальную доску в память о "крестном отце" белорусской журналистики - Григории Булацком - открыли в минской школе № 20.
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