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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.02.2024
Лукашенко встретился с председателем Коллегии ЕЭК. Президент встретился с Генеральным секретарем СНГ.
ЦИК: по стране проголосовали 73 % белорусов. Карпенко: 1 марта ЦИК подведет окончательные итоги выборов депутатов Палаты представителей. На выборы шли семьями - белорусы проявили свою позицию, всенародно выбрав новый депутатский состав.
Как представители Миссии наблюдателей ШОС и СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси.
МИД Беларуси посоветовал Госдепу США изучить основы международного права. Что западные СМИ пишут о выборах депутатов в Беларуси. Западные трюки на выборах Германии, Австрии, США покажем в "Понятной политике".
О нюансах западных "социсследований" против Беларуси - в рубрике "Площадка".
В Польше проходят учения Dragon-2024.
Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество.
"Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины - в вечернем эфире.
На московской ВДНХ продолжается презентация регионов Беларуси - на очереди Брестская область.
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