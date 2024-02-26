Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.02.2024

Лукашенко встретился с председателем Коллегии ЕЭК. Президент встретился с Генеральным секретарем СНГ.

ЦИК: по стране проголосовали 73 % белорусов. Карпенко: 1 марта ЦИК подведет окончательные итоги выборов депутатов Палаты представителей. На выборы шли семьями - белорусы проявили свою позицию, всенародно выбрав новый депутатский состав.

Как представители Миссии наблюдателей ШОС и СНГ оценили выборы депутатов в Беларуси.

МИД Беларуси посоветовал Госдепу США изучить основы международного права. Что западные СМИ пишут о выборах депутатов в Беларуси. Западные трюки на выборах Германии, Австрии, США покажем в "Понятной политике".

О нюансах западных "социсследований" против Беларуси - в рубрике "Площадка".

В Польше проходят учения Dragon-2024.

Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество.

"Актуальное интервью" с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины - в вечернем эфире.

На московской ВДНХ продолжается презентация регионов Беларуси - на очереди Брестская область.