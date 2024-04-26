Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 26.04.2024

"Время выбрало нас" - Александр Лукашенко дал напутственные слова делегатам ВНС.

Телеверсия Всебелорусского народного собрания на "Беларусь 1".

Перцов: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - архиактуальные документы.

В чем сила нашей национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны - смотрите в "Клубе редакторов".

Делегат ВНС о Военной доктрине и Концепции национальной безопасности: Это документы о мире.

Чернобыль: жизнь до и после. Памятные митинги, посвященные 38-й годовщине чернобыльской трагедии, проходят по всей Беларуси.

Почти 40 лет развития пострадавших от Чернобыля территорий - рассказываем про уникальные исследования из Полесского радиационного заповедника.

О том, как восстанавливали белорусские регионы, пострадавшие от взрыва на ЧАЭС, смотрите в специальном репортаже АТН.

Амбразевич об Игналинской АЭС: Соседство вызывает у нас законное беспокойство.

Делегаты Всебелорусского народного собрания вернулись в свои трудовые коллективы - какие задачи стоят перед ними.

В Минске прошла церемония закрытия сезона хоккейной Экстралиги 2023-2024.