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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.05.2023
Самые резонансные новости уходящей недели обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"; Итог рабочего визита делегации правительства Беларуси в Карелию и Мурманск; Беларусь - Хабаровск: ближе некуда; Состоялся первый биотехнологический форум Союзного государства; Как территориальная оборона в Беларуси оттачивает навыки защиты; Как белорусский силовой блок готов защищать родную землю? В проекте "Диспозиция"; Американский журналист: Почему мы тратим ресурсы на нацистов в Украине? В Париже климатические активисты попытались заблокировать вход в головной офис нефтегазовой компании; Почему некоторые жители районов ждут по 5 лет медицинскую помощь; Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов; Контрабандисты с бивнями мамонтов задержаны в Беларуси; Полоцк отмечает день рождения; Звезды "Фактор.by" и X-Factor Belarus споют на фестивале в Молодечно.
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