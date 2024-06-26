Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 26.06.2024

Важный день в истории: Минск празднует 50-летие присвоения звания "город-герой".

Витебск отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. На старте Форум регионов Беларуси и России, который впишет новую страницу в историю города.

Придушить бюрократическими процедурами и лишить заработка. Польша идет в наступление на трудовых мигрантов.

Новым генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Рютте, известный самыми жесткими разгонами антиковидных протестов и демонстраций в поддержку сектора Газа.

Электронные паспорта появились у некоторых автомобилей в Беларуси.



Белорусская авиация становится на крыло вместе с российскими партнерами. Наш космос, мирный атом и далее наши самолеты. Что уже делаем вместе, когда ждать первый союзный аппарат? Перспективы развития авиационной отрасли обсудим в "Экономической среде".



140 юных спортсменов из Беларуси выступят в 12 видах спорта на Международных играх "Дети Азии"