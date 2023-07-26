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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.07.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.07.2023

Первый хлебный миллион уже взят. О выходе на массовый этап уборочной и продовольственной безопасности от зернышка до итогового каравая - репортаж с полей.

В Европе зерновые пляски. Осторожно, границы солидарно закрываются: удар в спину Украины от ближайшего союзника - ЕС.

Средиземноморье в огне. Пожары подбираются к курортам Турции. Языки пламени в греческом Родосе. Идет эвакуация.

Эстония готова сажать за память об освобождении Нарвы.

О практическом измерении двустороннего сотрудничества расскажет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович.

Что предлагают белорусские агроусадьбы и в каких условиях существуют.

Футболисты "Немана" начали борьбу во втором раунде квалификации Лиги конференций.


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