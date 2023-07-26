Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.07.2023

Первый хлебный миллион уже взят. О выходе на массовый этап уборочной и продовольственной безопасности от зернышка до итогового каравая - репортаж с полей.



В Европе зерновые пляски. Осторожно, границы солидарно закрываются: удар в спину Украины от ближайшего союзника - ЕС.



Средиземноморье в огне. Пожары подбираются к курортам Турции. Языки пламени в греческом Родосе. Идет эвакуация.