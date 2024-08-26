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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 26.08.2024
Парламентская делегация Беларуси находится с официальным визитом в Узбекистане. В белорусское гражданство приняты 243 человека. В МИД Беларуси прокомментировали заявление Украины с требованием отвести наши войска от границы
Киев грозится атаковать Центральную Россию. Религиозный раскол в Украине - не что иное, как планомерное уничтожение страны. В каком положении оказалась каноническая церковь Украины - подробности в интервью. Молитвы за сохранение православия в Украине звучали в Минске
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