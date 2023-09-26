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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.09.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.09.2023

О новых проектах в сотрудничестве с Россией шла речь на переговорах Президента Беларуси с губернатором Ленинградской области.Рубрика "Площадка" - о неудобном для официальной Варшавы фильме "Зеленая граница".Один день из жизни депутата Жанны Чернявской

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