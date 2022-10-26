Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.10.2022

Беларусь рассматривает порты Астраханской области для увеличения поставки грузов, проекты Избирательного кодекса и закона о Всебелорусском народном собрании вынесены на общее обсуждение, на полигоне Осиповичский проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил, Дворец Независимости снова открыл залы для белорусов, Пресечен канал поставки наркотиков транзитом через Беларусь, президент ФРГ привез в Киев смертоносные подарки.



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