Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.10.2023

Лукашенко провел встречу с главой МИД Венгрии Сийярто.Президент Беларуси встретился с министром иностранных дел России.Минск принимает международную конференцию высокого уровня по евразийской безопасности.Смотрите телеверсию международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в пятницу, 27 октября, в 20:50 на спутниковом телеканале "Беларусь 24".Президент Беларуси провел переговоры с главой Вологодской области.Интеграцию интеграций в рамках ШОС, СНГ и ЕАЭС сегодня обсуждали в Бишкеке.Противостояние на Ближнем Востоке не прекращается."Площадка": латвийский пастор объявил войну кебабным и Соросу, а США - дикую охоту на студентов Гарварда.Массовое убийство в Соединенных Штатах, Президент Беларуси направил соболезнование народу США.Латвийские военные выбросили подростка-иностранца через заграждение, ему грозит ампутация стоп.Дуда назвал главных претендентов на пост премьера, силовики боятся разоблачений.Как под руководством Качиньского строили авторитарный режим, смотрите в фильме Марии Петрашко "Право на несправедливость".Свыше 600 субъектов малого и среднего предпринимательства получили помощь от государства в первом полугодии.Беларусь стала вторым домом для сирийца Фуада Хадж Али, получив белорусский диплом, он не стал возвращаться на родину.Кочанова: В современном мире работа идеологов выходит на первый план."Место для жизни": учитель Илья Степанов рассказал, как преобразился его любимый город Славгород.719 тыс. белорусов смотрели в прошлую пятницу "Фактор.by" - данные национального медиаизмерителя.Могилев окунулся в самый ожидаемый музыкальный фестиваль осени "Золотой шлягер". Обновленный стадион и современная воркаут-площадка появились в агрогородке Путришки