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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 26.11.2022

Умер Владимир Макей,Польша и Литва усиливают помощь Киеву,митинги против поставок оружия Украине, спорткомплексы ждут гостей, "Патриотов Беларуси"встретили в городе Березино, исправность печей - на контроле МЧС, у кого корона "Красы Беларуси", искусство соломоплетения,проект"Фактор.by".


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