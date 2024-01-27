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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.01.2024
Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России.К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Музее Победы на Поклонной горе открыта выставка "Салют над Невой".80 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда.Представительство России при ЕС указало на ошибку в заявлении главы Еврокомиссии.Бегущую строку "27 студзеня - Міжнародны дзень памяці ахвяр халакосту. Беларусь і Ізраіль памятаюць разам!" запустили на здании Нацбиблиотеки.Итоги недели.
СМИ: США решили разместить ядерное оружие в Великобритании.Масштабный конфликт продолжает разгораться между властями Техаса и федеральным правительством.Протесты с душком: Франция утопает в навозе.В Германия бастуют аграрии, транспортники, железнодорожники
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