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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.02.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.02.2023

Президент Беларуси провел совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.Президент обсудил с руководством силового блока ситуацию внутри и за пределами Беларуси. Государственный визит Президента Беларуси в Китай состоится 28 февраля - 2 марта.Заградительная Польша: для кого вводили ограничения и кто пострадал? Жители Европы против военной поддержки Украины.Помощь Киеву истощает арсеналы Запада, но Зеленскому не хватит этой поддержки для победы.Олег Романов рассказал об основных инициативах Белорусской политической партии "Белая Русь".Спецподразделению ДПС "Стрела" - 30 лет.Первые медали белорусов на II зимних спортивных играх "Дети Азии"

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