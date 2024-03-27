Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.03.2024

Сикорский грозит миру расползанием ядерного оружия. Макрон спровоцировал конфликт с Вашингтоном. Леонков: Любой контингент НАТО, зашедший в Украину, будет уничтожен. Международный экипаж корабля "Союз МС-25" приступил к исследовательской работе. В преддверии Олимпиады в Париже ликвидируют палаточные лагеря беженцев. В Брюсселе аграрии на тракторах вступили в настоящую битву с полицией.

Как быт села связан с достатком каждого белоруса. В Беларуси стартовал пилотный проект по экопассажирскому транспорту. МАРТ и торговые сети продлили социальные скидки. Жильцы дома в Лошице 7, обратившиеся с проблемой к Президенту, получили ключи от своих квартир. Форум регионов Беларуси и России пройдет в конце июня в измененном формате. Что презентуют на крупнейшей отраслевой выставке BUDEXPO в Минске. Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла у сборной Гродненской области в полуфинальном матче 17-го любительского турнира. Как стартовала посевная в передовом хозяйстве "50 лет Октября".