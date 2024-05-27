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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 27.05.2024
Укрепляем связи с Алтаем - детали переговоров Президента с губернатором края. Сергеенко: Беларусь и Россию связывают не только экономические проекты, вопросы безопасности, но и дружеские отношения. Глава "МТЗ-Татарстан" рассказал о продажах компании, конкурентах и производстве беспилотных тракторов.
Беларусь направила гуманитарную помощь в пострадавшие от наводнения регионы России.
До конца мая проходят совместные летно-тактические учения Беларуси и России.
Польша предлагает лишить украинцев-уклонистов социальных выплат. Олаф Шольц заявил, что в ближайшие 30 лет членство в НАТО украинцам не светит. Der Spiegel: если Россия добьется стратегического прорыва, то Польша и Прибалтика введут войска в Украину. Какие права человека растоптал Вашингтон - подробности 27 мая в "Понятной политике".
В Беларуси стартовала вступительная кампания - рассказали о датах проведения ЦТ и ЦЭ, резервных днях и получении результатов.
Белтелерадиокомпания объявила старт приема онлайн-заявок на шоу "Фактор.by" и "Фактор.by 60+".
"Семейный капитал" доказывает свою популярность - для многодетных семей открыто больше 137 тыс. депозитных счетов.
7 июня сборная Беларуси по футболу проведет домашний международный товарищеский матч против сборной России.
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