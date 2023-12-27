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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.12.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 27.12.2023

Новогодний бал состоялся во Дворце Независимости.Итоги рабочей поездки Президента Беларуси в Россию.Головченко вручил госнаграды."‎Экономическая среда" об итогах года."Беларусь 1" - самый смотрибельный телеканал страны - 22 декабря "Фактор.by" посмотрели около 830 тыс. человек.Новые точки в маршруте благотворительного марафона "Наши дети".Многокилометровые очереди образовались на западных границах Беларуси.Запад планировал организовать в Сербии Евромайдан. Механизмы Майдана для решения межгосударственных противоречий - интервью с профессором Бузиным.

Проект Белтелерадиокомпании "Геноцид. Без права на жизнь" отмечен Президентом Беларуси.Помочь в решении наболевших вопросов: Н. Кочанова провела прямую телефонную линию.Сергеенко провел личный прием граждан в Браславе.

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