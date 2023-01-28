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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.01.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.01.2023

Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии. Золото и серебро белорусов на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах - как это было.Белорусы выиграли 10 медалей на Единых играх специальной Олимпиады.Программист Иван Дятлов - победитель проекта "Фактор.by". Летные экипажи Беларуси и России выполняют боевое применение на полигоне Ружанский. Военно-патриотическому клубу "Скиф" - 25 лет

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