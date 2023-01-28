3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.01.2023
Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии. Золото и серебро белорусов на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах - как это было.Белорусы выиграли 10 медалей на Единых играх специальной Олимпиады.Программист Иван Дятлов - победитель проекта "Фактор.by". Летные экипажи Беларуси и России выполняют боевое применение на полигоне Ружанский. Военно-патриотическому клубу "Скиф" - 25 лет
Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов