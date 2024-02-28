Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.02.2024

Как белорусские космонавтки сдают экзамен. Какие законопроекты приняли белорусские депутаты.

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Как мир отреагировал на "наполеоновские" идеи Макрона по введению войск стран Запада в Украину. Почему НАТО столкнулось со снарядным голодом и что говорят об умственных способностях Байдена. Польские СМИ сообщают об изнасиловании белоруски в Варшаве на глазах у прохожих.

Танкисты провели стрельбы на Гожском полигоне. Повышение обороноспособности в условиях эскалации угроз: как белорусские военные решают новые задачи от Главнокомандующего

Белорусский институт стратегических исследований зарекомендовал себя авторитетной аналитической структурой. В Мингорисполкоме подвели итоги единого дня голосования. В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала. "Беларусь 24" принимает участие в форуме CSTB.PRO.MEDIA.