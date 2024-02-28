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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.02.2024
Как белорусские космонавтки сдают экзамен. Какие законопроекты приняли белорусские депутаты.
МИД Беларуси назвал циничным двуличием заявленную Евросоюзом "поддержку народа Беларуси". Почему США не вправе оценивать выборы в Беларуси и как медийные личности в парламенте повлияют на работу законодательного органа.
Как мир отреагировал на "наполеоновские" идеи Макрона по введению войск стран Запада в Украину. Почему НАТО столкнулось со снарядным голодом и что говорят об умственных способностях Байдена. Польские СМИ сообщают об изнасиловании белоруски в Варшаве на глазах у прохожих.
Танкисты провели стрельбы на Гожском полигоне. Повышение обороноспособности в условиях эскалации угроз: как белорусские военные решают новые задачи от Главнокомандующего
Белорусский институт стратегических исследований зарекомендовал себя авторитетной аналитической структурой. В Мингорисполкоме подвели итоги единого дня голосования. В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала. "Беларусь 24" принимает участие в форуме CSTB.PRO.MEDIA.
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