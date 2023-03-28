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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.03.2023
Президент провел встречу с главой МИД Зимбабве.Пархомчик: Все договоренности с Зимбабве будут выполнены в установленный срок. О сотрудничестве Беларуси и Зимбабве в проекте "Успеть до полуночи".31 марта Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту - об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.МИД Беларуси прокомментировал размещение ядерного оружия в стране.Про урановый шантаж - в проекте "Это другое".Европа увеличивает военную помощь Киеву, Трамп советует американцам молиться.В Ивано-Франковске в храм Рождества Христова вломилась группа из 200 человек в масках и камуфляже."Хавьер-2" в Беларуси не случился, но непогода разбушевалась. Контракты почти на 8 миллионов долларов - итоги рабочего визита делегации белорусского правительства в Волгоград.Беларусь возвращается в мировой спорт? МОК выдвинул условия.Госдеп США увидел нарушения польскими властями международного права."Гиены Европы. Как убивают мусульман в Польше, Литве и Латвии" - смотрите телефильм 28 марта.Французы проводят десятую всеобщую акцию протеста.Очередная стрельба в американской школе.Лингвистические кэмпы и творческие лаборатории, спортивные флешмобы, экскурсии на предприятия - какие есть возможности у школьников на каникулах.
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