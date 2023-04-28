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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.04.2023
Лукашенко о нарушении кадровой дисциплины: Мало не покажется."Вопрос номер один" с губернатором Гомельской области."Беларусь созидающая" - новый проект Агентства теленовостей.Авиастроение, выгодная логистика и туризм. Беларусь и Иркутская область определили ключевые проекты сотрудничества.В Хартуме остаются 10 граждан Беларуси.В Кишиневе люди протестуют против НАТО.Варшава упрощает поставки беспилотников в Украину.Совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.Как очередной прецедент оставил без правды американскую аудиторию - "Клуб редакторов".Как за непослушание Вашингтону пытаются подорвать авторитет мировых лидеров.Беларусь осудила антигуманную резолюцию ПАСЕ.Беларусь продолжает оказывать поддержку детям Донбасса. В лагерь "Дубрава" под Солигорском впервые приехала группа детей из Запорожья.Группа ВЭБ.РФ принимает участие в модернизации ОАО "Гродно Азот"."Мирные люди": в центре внимания предприятие "Гродно Азот"."Вахта памяти" в Витебском районе объединила поисковиков из Беларуси и России.Сезон фонтанов открылся в столице
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