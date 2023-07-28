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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.07.2023
Два новых министра, помощник по Витебской области, ректор и руководители предприятий. Подробно о кадровых решениях Президента.
Географическая диверсификация дипломатии и работа в условиях давления и санкций. Главные приоритеты для послов озвучили на специальном семинаре.
Попытки террористических атак Киевом. Обломки ракет упали в центре Таганрога и Азовском районе. Есть пострадавшие. Сработало российское ПВО.
Как оперативность на земле укрепляет оборону в небе, расскажем в проекте "Диспозиция"
Наказание спустя годы - в Гомеле задержали воркера одного из крупнейших киберсообществ Беларуси.
Подробности церемонии открытия II Игр стран СНГ.
Шанс взойти на музыкальный Олимп и стать народным артистом. "Фактор.by 60+" объявляет прием заявок.
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