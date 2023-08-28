Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.08.2023

Школы Беларуси готовятся принять учащихся в новом учебном году. Страны Балтии и Польша не решились закрыть границу с Беларусью. Главный инженер из Мостовского района - звезда TiкTok. Городок готовится ко Дню белорусской письменности.



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