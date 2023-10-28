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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.10.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.10.2023

Лукашенко о ситуации на Ближнем Востоке, Израиль расширил боевые действия в секторе Газа, американские войска покидают Ирак, авария на шахте в Казахстане, еще два трупа иностранцев обнаружили белорусские пограничники, итоги недели, общегородской субботник в Минске, подготовка к чемпионату по колке дров, Чувашия приглашает белорусов.

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