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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.11.2022
Губернатор Приморского края с визитом в Беларуси, вБеларуси утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития на 2023 год, Минобороны Великобритании передаст Киеву партии высокоточных ракет с возможностью лазерного наведения, протестующие польские шахтеры заблокировали вывоз угля, вБеларуси создан оперативный резерв природного газа, первый белорусский эндопротез коленного сустава прошел клинические испытания, вМогилеве возводят ряд многофункциональных медицинских центров, на выставке в Гомеле представлены материалы, найденные во время раскопок в Ченковском лесу, состоялся финал автопробега республиканской акции "Символ единства".
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