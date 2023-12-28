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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 28.12.2023
Александр Лукашенко поздравил собравшихся на Главной елке страны.Детей и жителей городского поселка Кривичи поздравил председатель ЦИК Беларуси."Рождественская елка" в Гомеле собрала ребят из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.В детском доме в Бобруйске искали тайник с новогодними подарками - ребята поставили спектакль по мотивам сказки.На "Фактор.by" вечером 29 декабря - Президентский оркестр и хиты из советских новогодних фильмов."Добрай раніцы, Беларусь!" готовит предновогодний специальный эфир.Изменения в законе "О государственных наградах" подписаны Президентом Беларуси.В Польше ликвидируют проамериканские госСМИ.
Почему от безобидных на первый взгляд предложений в закрытых Telegram-чатах.лучше отказаться - о чем теперь сожалеют участники. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.Украинцы в Европе выстраиваются в очереди за загранпаспортами.Как белорусская армия укрепляла военный иммунитет в 2023-м и какие планы на 2024-й - в рубрике "По форме".
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