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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.01.2024
Итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства - о чем договорились Минск и Москва.
30 января в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты. Наблюдатель от СНГ о ходе процесса выдвижения кандидатов в депутаты: Все открыто, гласно, демократично.
1,7 тыс. французских фермеров заблокировали на тракторах главные автомагистрали страны. Европейские правительства атакуют со всех сторон. К чему ведет бесхребетность местных элит. Германию накрыла волна забастовок, авантюры для США обернулись социальными взрывами - подробности смотрите в "Понятной политике". На грани третьей мировой - США готовятся к карательной операции на Ближнем Востоке. Капкан США на Ближнем Востоке - станет ли третья мировая реальностью, смотрите в проекте "По форме".
В Минске состоялась "дискуссионная площадка", в рамках которой обсуждался проект обновленной Концепции национальной безопасности.
Как белорусский военный аналитик стал предателем - смотрите в фильме АТН 30 января.
К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключилась Могилевская епархия.
Миссия - спасти Павлика. Власти Испании отняли у белоруски сына и кормят таблетками для шизофреников.
В Литве приступили к полному уничтожению Антакальнисского мемориала.
Что стало предпосылками Великой Отечественной - смотрите специальный репортаж АТН "Она война".
На ютуб-канале «Фактор.by» видео 3-го сезона посмотрели 136,9 млн раз.
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