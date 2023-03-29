Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 29.03.2023

Разговор, который определяет будущее и дает четкие сигналы стране и миру, - Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию состоится уже 31 марта; адекватная реакция на дискриминацию спортсменов Беларуси и России и их участия в международных соревнованиях - НОК Беларуси не допустит пренебрежительного отношения к своим атлетам; Франция полыхает в протестах. Репрессии со стороны власти и силовые разгоны мирных протестующих - демократия от Макрона, при этом в соцсетях своя война: "Макрон мусор" - самый популярный хештег. Это и многое другое смотрите в выпуске "Панорама".