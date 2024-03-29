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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.03.2024
Польша и Литва двое суток продержали на границе автобус с молдавским детским хором
МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" - в безопасности, продолжает путь домой
Спасите наших детей!
Детский хор - угроза нацбезопасности Литвы и Польши?
Илан Шор: происходящее - издевательство над детьми
Будущее - это когда у страны есть приоритетные общечеловеческие ценности
Теракт в России: Число жертв растет
Трагедия в Подмосковье - повод взглянуть на собственную безопасность.
Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпийских игр
Как меняется система координат в системе защиты Беларуси
Первая белорусская космонавтка Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами БГУ
Экспертно-медийный форум Союзного государства
Государственная инвестпрограмма утверждена на 2024 год.
Беларусь посетила миссия ЮНЕСКО для оценки негативных воздействий забора, возведенного на белорусско-польской границе.
Активное использование "строительной амнистии" дало толчок к интенсивному возведению индивидуальных домов
У католиков - Великая пятница
В связи с католической Пасхой милиция усиливает охрану общественного порядка
"Волшебные мелодии: от Союзмультфильма до Диснея" - эксклюзивный проект Президентского оркестра Беларуси
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