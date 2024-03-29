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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.03.2024

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.03.2024

Польша и Литва двое суток продержали на границе автобус с молдавским детским хором

МИД Молдовы: группа детей хоровой студии "Рапсодия" - в безопасности, продолжает путь домой

Спасите наших детей!

Детский хор - угроза нацбезопасности Литвы и Польши?

Илан Шор: происходящее - издевательство над детьми

Будущее - это когда у страны есть приоритетные общечеловеческие ценности

Теракт в России: Число жертв растет

Трагедия в Подмосковье - повод взглянуть на собственную безопасность.

Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпийских игр

Как меняется система координат в системе защиты Беларуси

Первая белорусская космонавтка Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами БГУ

Экспертно-медийный форум Союзного государства

Государственная инвестпрограмма утверждена на 2024 год.

Беларусь посетила миссия ЮНЕСКО для оценки негативных воздействий забора, возведенного на белорусско-польской границе.

Активное использование "строительной амнистии" дало толчок к интенсивному возведению индивидуальных домов

У католиков - Великая пятница

В связи с католической Пасхой милиция усиливает охрану общественного порядка

"Волшебные мелодии: от Союзмультфильма до Диснея" - эксклюзивный проект Президентского оркестра Беларуси

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