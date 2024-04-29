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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.04.2024
По следам ВНС: Президент заслушал доклад зампредседателя ВНС и начальника секретариата. Какие задачи поставил Председатель Всебелорусского народного собрания по выстраиванию дальнейшей работы
Когда никто не забыт. Выплаты ко Дню Победы уже получили около 8 200 ветеранов. До 4 мая деньги дойдут до каждого адресата
Правительственная делегация Беларуси - с официальным визитом в Египте
Оборудование мирового уровня и высококвалифицированный персонал. В Гродненской области активно модернизируются и строятся новые учреждения здравоохранения
Дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ - именно так американские власти приветствуют право граждан на свободу слова
Космические фото, автографы на память и запись в Книге почетных гостей. Диалог с первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси состоялся в Академии управления.
Литва лидирует на суше и море по количеству проблем, создаваемых соседям и себе. Об этом новый выпуск программы "Площадка"
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