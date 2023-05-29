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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.05.2023
Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Президент Беларуси обсудил с председателем Центробанка России. День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. "Евразийская пятерка" запустила процесс подлинного экономического сближения государств, образовавшихся после распада СССР. Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайип Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции. Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Беларусь. В Европе стартовали крупнейшие учения военно-воздушных сил "Арктик Челлендж". Около 900 выпускников сдали централизованный экзамен на 100 баллов. Парочку гималайских медвежат из России передали в Гродненский зоопарк.
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