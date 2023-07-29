ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.07.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.07.2023

Уборочная-2023, как живут белорусские агрогородки, итоги экономического полугодия в Беларуси, социальные войны Threads и Twitter, юные патриоты Могилевщины, обновление белорусской офтальмологии, 7-й сезон Кубка Белорусской федерации биатлона.

Кликайте по ссылке и для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость программы "Панорама".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все