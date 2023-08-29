Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.08.2023

Александр Лукашенко поставил задачу поднять сотрудничество Беларуси и Тамбовской области на более высокий уровень. Главу ЕК отчитали за расходы на Украину. Стариков: Закрытие границ с Беларусью - это очередная попытка стран Балтии обратить на себя внимание.