ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.08.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.08.2023

Александр Лукашенко поставил задачу поднять сотрудничество Беларуси и Тамбовской области на более высокий уровень. Главу ЕК отчитали за расходы на Украину. Стариков: Закрытие границ с Беларусью - это очередная попытка стран Балтии обратить на себя внимание.

Кликайте поссылкеи для просмотра выбирайте в списке понравившуюся новость.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все