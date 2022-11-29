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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.11.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.11.2022

В Минске простились с Владимиром Макеем, Президент принял с докладом руководителя СК Дмитрия Гору, оключевых показателях и драйверах роста экономики Беларуси рассказал Юрий Чеботарь,на Лукомльской ГРЭС - самой мощной в Беларуси - продолжается поэтапная модернизация, Владивосток и Брест станут побратимами, к заседаниям НАТО в Бухаресте не допущен глава МИД Украины, вИталии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия Украине.

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