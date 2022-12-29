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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 29.12.2022
Падение украинской ракеты на территорию Беларуси, репортаж с места событий и мнения очевидцев и экспертов. Во Дворце Республики состоялась Главная елка страны. Подарки находят своих получателей - все это масштабная акция "Наши дети". Финалисты "Фактор.by" готовятся к прямому эфиру в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Существует перспектива появления прямого авиасообщения с Владивостоком. Вскрываются подробности лживой биографии Байдена. Блогер из Латвии попросил политубежища. Сборная Беларуси по муай-тай готовится к возвращению на мировую арену. Эти и многие другие новости - в "Панораме".
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