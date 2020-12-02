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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 2.12.2023
Очень откровенными и эмоциональными были заявления Президента Беларуси на климатическом саммите в Дубае. Эксперт БИСИ о выступлении Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата. Как масштабный форум в Дубае отразился на мировой политической погоде, обсудили эксперты в "Клубе редакторов" . На Германию обрушился небывалый снежный шторм. Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах - национальный день. Словацкие дальнобойщики блокируют пункт пропуска "Вышне-Немецке". Работник медицинской компании обвинил западных врачей в незаконном изъятии органов бойцов ВСУ. Украинцы протестуют против государственного вандализма. Британские СМИ сообщают о расистском скандале в королевской семье. Удачный инвестпроект в Гомеле - продукцию ждут на космодроме Восточный, стадионе в Сочи, установках нефтегазодобычи в Сибири. "В открытом доступе": что значил советский знак качества для потребителя. Стали известны финалисты шоу "Фактор. by". Горнолыжный центр "Силичи" открыл зимний сезон
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